◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースはブリュワーズとの地区首位対決3連戦の2戦目に大勝。大谷翔平選手が2安打1打点を挙げ、先発の佐々木朗希投手は5回3失点で3勝目を手にしました。佐々木投手は初回の立ち上がり、先頭から連続2ベースを浴びいきなり失点。さらに次打者のピッチャーゴロを1塁へ悪送球し走者の生還を許すなど、初回から3点を失いました。続く2回にも2ア