◇パ・リーグ西武―オリックス（2026年5月24日ベルーナドーム）オリックスの宜保翔内野手（25）は体調不良のため西武戦のベンチ入りメンバーを外れた。育成選手として開幕を迎えた同選手は4月29日に支配下登録され、5月4日に出場選手登録された。ここまで7試合に出場し、12打数2安打の打率・167。