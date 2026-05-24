【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは、米国とイランが最終調整中の覚書では、イランがホルムズ海峡で通航料を徴収せずに船舶の自由な航行を認める見返りに、米国はイランの港湾封鎖を解除し石油販売を容認すると報じた。