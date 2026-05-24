「宿便を出すと体がすっきりする」「腸をデトックスすると健康にいい」――こうした話を見聞きしたことがある方もいるのではないでしょうか。本当に、腸のデトックスは健康に良いのでしょうか。今回は「宿便デトックスは健康に良い」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員402名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が74%、嘘だと思う方が26%となりました。回答者からは、「便や老廃物は出し