NEXERは5月14日、千葉県注文住宅業者おすすめナビ！とともに実施した「理想の住まいに関する調査」の結果を発表した。同調査は4月16日〜23日、全国の男女652人を対象に、インターネットで実施した。理想の住まいとして魅力を感じるもの理想の住まいとして魅力を感じるものを尋ねたところ、TOP3は「省エネ性能が高い住宅」(47.1%)、「収納が充実している家」(42.5%)、「自分のライフスタイルに合わせた間取り」(41.3%)だった。理想