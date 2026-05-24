アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の田中樹と京本大我が、２３日深夜放送のニッポン放送「ＳｉｘＴＯＮＥＳのオールナイトニッポンサタデースペシャル」に出演。ゾッとすることを明かした。２人は、芸能人の入学式や入社式のサプライズ登場についてトーク。式で話す内容に悩む中、田中は「こういうサプライズで１番怖いのが、ギャー！ってならなかった時ね」とポツリ。「考えるだけでもゾッとしない！？」と語った。京本