「話題だから観る」「無料配信だから流し見する」――そんな映画・演劇の楽しみ方では、休日は本当の意味で充実しないのかもしれません。世界の超富裕層に仕えてきた執事・新井直之氏は、“上手くいく人”ほど「何を得たいのか」を意識してエンターテインメントに触れていると語ります。“本物”に触れる休日が人生を変える理由とは。著書『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(あさ出版)から抜粋してご紹介します。○人生を