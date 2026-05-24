2024年3月のマイナス金利解除を機に、住宅ローン金利は上昇局面へと転じました。日銀の追加利上げ観測もあり、さらなる上昇を懸念している方もいるのではないでしょうか。そこで本稿では、住宅ローン固定金利への借り換えを視野に入れている方に向けて、注目の借り換え先5つを紹介します。住宅ローン「固定金利」を選ぶ人が増えている4月に行われた日銀の金融政策決定会合で利上げは見送られましたが、利上げ姿勢そのものは維持さ