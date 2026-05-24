共働きで子育てをしていると、毎日はまるで戦場のように慌ただしく過ぎていきます。気づけば夫婦の会話が減り、すれ違いばかりになっているという方もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 すれ違う日常の中で 我が家はフルタイム共働き。仕事と家事に追われ、朝から晩まで息つく間もなく一日が終わっていきます。 疲れ切った夜に交わす夫婦の会話は、 「なんで今それやるの？」「こっ