敵地ブルワーズ戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で先発登板。初回に3失点したものの、その後は立ち直って3勝目。ブルワーズのパット・マーフィー監督からも思わず賛辞が漏れた。佐々木は初回、適時打や自身の悪送球もあり、3点を失って35球を費やした。だが、ここからはブルワーズに得点を許さなかった。4回のドジャースの攻撃でパヘスの適時二塁打、T.ヘルナンデスの3ラ