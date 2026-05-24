女優の堀内敬子が23日、自身のインスタグラムを更新。稽古の前に息子の運動会を見に行ったことを明かした。 【写真】懐かしい「ショムニ」メンバーみんなスタイル良過ぎ 堀内は「お稽古前に、運動会へ行けました♡」と仕事の合間を縫って駆けつけたことを伝え、法被に「虎」の文字が入った後ろ姿の写真をアップ。「小学校最後の運動会。周りのお友達も大きくなったなぁと感動」と感慨深げに記した。 すく