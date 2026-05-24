サウジアラビア代表がメンバーを発表サウジアラビアサッカー連盟が現地時間5月23日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むサウジアラビア代表メンバー30人を発表した。出場国の多くが最終登録枠に合わせた26人のメンバーを発表したなかで、異例の30人を招集した。メンバーの中で唯一の欧州組であるフランス1部RCランスのDFサウード・アブドゥルハミドが順当に選出された。右サイドバックを主戦場とするアブドゥルハミドは今季リ