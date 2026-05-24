◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。残り１周で先頭に立ち、ラスト４００メートルを５６秒でカバーして後続を振り切った岡田は「日本選手権（６月１２〜１４日）を意識したスパートでした。