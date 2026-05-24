◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２４日・静岡）巨人は２４日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は森田駿哉投手。今季はファームリーグ７試合（５先発）に登板して４勝１敗、防御率１・７２と抜群の成績。１軍では今季１試合の登板にとどまっているが、結果を残し続けて昇格の機会を待つ。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼中山２番・遊撃小浜３番・左翼皆川４番・ＤＨ三塚５番・一塁