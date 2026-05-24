◆春季高校野球関東大会▽決勝横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）決勝は横浜（神奈川１位）が浦和学院（埼玉１位）に勝利し、村田浩明監督（３９）が主将を務め、捕手としてエース・涌井秀章（現中日）とバッテリーを組んだ２００４年以来、２２年ぶりに春の関東の頂点に立った。＊＊＊＊＊今大会、ベンチで指揮を執る村田監督のシルエットは、センバツ時とは別人だった。囲み取材を終えると、指揮官