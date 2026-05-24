Ｊ１清水は２４日、ＭＵＦＧ国立で同日行われるＧ大阪戦に向け、プロスポーツクラブとして初となる１編成貸切の新幹線を運行した。事前に販売された乗車券は、１１１８枚が約１０分で完売する人気ぶりを見せた。「エスパルス新幹線＃しみず４３２号」は午前１１時３分に静岡駅を出発し、東京駅まで運行。車内には清水仕様のロゴ入りヘッドレストカバーやフラッグが飾られるなど、オレンジ色の装飾で彩られた。事前に配布された