京都新聞杯２着のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇）が２４日、ダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）を回避することが所属するサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。同馬の回避より、ダービーに出走登録している青葉賞１０着のケントン（牡３歳、美浦・田島）とカフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作）が２分の１の抽選対象となった。ケントンの田島師は「前走（青葉賞１０着）後は放牧を挟んで