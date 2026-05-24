朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の常連だった“元アウトサイダー”の樋口武大がオーディションで落選したことを報告し、反響を呼んでいる。「今回初めてオーディション落選した。沢山準備して挑んだがダメだった当たり前に出られると思って応募したけどもう誰でも出られる企画じゃないらしい。これからどうすれば良いのか」と綴った。“不屈の