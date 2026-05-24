タレント・歌手の上沼恵美子が、24日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、「大好き」な女性俳優の名前を明かした。【集合ショット】台所に立つDAIGOへ、妻・北川景子もエール北川景子のエピソードを紹介する流れで、上沼は「北川景子さんがね、私の大ファンや言うてくれたんよ。だから大好き！」と声をはずませた。関西出身の北川の会いたい人として、上沼が番組にゲス