グラビアアイドルの秋田そな（21）が24日までに、インスタグラムを更新。コスプレショットを公開した。「キツネじゃないよ、猫だよ」と茶色い付け耳カチューシャに、同系色のビキニ水着ショットをアップ。ベッドにうつ伏せになって、ほおづえをつくポーズで谷間もあらわとした。ファンやフォロワーからも「めっっっっちゃくちゃかわいい」「可愛さ爆発的」「美しくて綺麗」「飼いたい」などのコメントが寄せられている。秋田は秋田