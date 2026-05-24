「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）首位と３打差でスタート、逆転優勝での日本タイトル４冠を狙った蟬川泰果（２５）＝アース製薬＝が出はなをくじかれた。１番パー５。２打目がグリーンオーバーし、ラフからのアプローチ（３打目）の際に、“事件”が起きた。ウエッジをソールしたところ、芝に押されたボールが動き、リプレースせずそのままそのボール