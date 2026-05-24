俳優の磯村勇斗（33）とAぇ！groupの末澤誠也（31）が23日、静岡市で開催中の「第1回しずおか映画祭」に登壇した。磯村が「映画を身近に感じてほしい」という熱い願いから自ら企画・プロデュースを手がけた映画祭で、2人がダブル主演する映画「mentor」（吉田恵輔監督、10月16日公開）スペシャルトークステージを開催した。同作の撮影が多く行われた聖地・静岡での思い出、エピソードなどをたっぷり語った。映画ファンから地元の人