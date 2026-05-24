SEVENTEEN（セブンティーン）のユニットD×Sが22日「ソウルジャズフェスティバル」で1時間の舞台を披露した。メインボーカルのDK（ドギョム＝29）とSEUNGKWAN（スングァン＝28）が結成したユニットで、1月に初デュエット・ミニアルバム「Serenade（セレナーデ）」を発表している。舞台は、初アルバムの収録曲「Prelude of love」からスタートし、バラード曲やジャズ風の曲、軽快なテンポの曲など、多彩なジャンルを披露した。また2