◇高校野球春季近畿大会第2日1回戦龍谷大平安1―3報徳学園（2026年5月24日わかさスタジアム京都）高校野球の春季近畿大会は24日に1回戦が行われ、龍谷大平安（京都）は、報徳学園（兵庫）に1―3で敗れて初戦敗退となった。今春から背番号1を背負うプロ注目の最速149キロ右腕・川島謙心（3年）は、0―1の5回から2番手として救援。5回を投げて被安打6、2失点と力投するも白星にはつながらなかった。「京都大会では抑えら