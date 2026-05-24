日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２４日に放送された。同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「熟成」のゲンバとして３人は東京・市ヶ谷にある週２日しか営業していない自家製熟成ジンジャーエール専門店を訪れた。週の残り５