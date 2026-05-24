女優の木村文乃（38）が24日に自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。「今日のごはんでした。チビうさもごはんもほぼ同じ」とつづり、色豊かな食卓の様子を公開。「ぶたじゃが焼きサケキャベ千サラダ、トマトほうれん草のおひたしめかぶお豆腐とわかめのおみそ汁雑穀米ごはん」とメニューを紹介した。続けて、「この度、第二子が誕生しました」と報告。「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごして