【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは23日、米国とイランが合意に向けて最終調整中の覚書について、停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放する内容だと伝えた。24日にも発表される可能性があるとしている。