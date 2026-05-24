元TOKIOの松岡昌宏（49）が24日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。歌手で女優の小泉今日子（60）について語った。リスナーから小泉の還暦記念ライブに行ったという声が寄せられると、松岡は「“松岡さんも仲良し”だなんておこがましいですけど、ご一緒したこともありますし、小泉今日子さんを“きょんちゃん”と呼ばせてもらってます」と小泉との関係性を明かした。「やっぱりいくつになっても自