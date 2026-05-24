ガールズグループ宇宙少女のダヨンが、過去の貧困を告白した。去る5月23日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』に、ダヨンがゲストとして出演した。【写真】大変身！ダヨン、はみ出しスタイルのレーストップスこの日、ダヨンは「12歳のときにオーディション番組に出演し、1人でコシウォン（もともと受験生が短期間滞在するために作られた物件。格安で非常に狭い）生活を送っていた」と明かした。当時、