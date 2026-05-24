濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』に出演した女優の岡本多緒とヴィルジニー・エフラが受賞した一方、韓国のナ・ホンジン監督の新作『HOPE』は、カンヌ国際映画祭を無冠で締めくくった。5月23日（現地時間）、「第79回カンヌ国際映画祭」の閉幕式がフランス・カンヌのパレ・デ・フェスティバルで開催された。【写真】濱口監督『ドライブ・マイ・カー』出演の韓国俳優たちこの日、パルム・ドールの主人公はクリスティアン・ムン