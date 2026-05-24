大ヒットアニメ『超かぐや姫！』はどのように生まれたのか。ライブ演出を手掛けた中山直哉さん、CG背景を担当した草間徹也さんにお話を伺いました。ライブ演出・中山直哉映像の力で「推したい！」と思えるようにライブ演出が担うのはライブシーンにおいて映像の方向性や色構成、どんな印象を与えたいか、などの設計部分です。Aメロではここを歩いてBメロで変化があって…という部分を決めています。本作はVR空間でのライブなので、