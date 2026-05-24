ー 主催者が認めたクラシック&スポーツカーであれば誰でも参加が可能！ー イベント概要ー 注意事項・よくある質問主催者が認めたクラシック&スポーツカーであれば誰でも参加が可能！AUTOCAR JAPAN（ACJマガジンズ）は、6月28日（日）に『クラシック&スポーツカー・コレクション2026 with 塚本ナナミ・ドライビングエクスペリエンス』を開催する。富士山、北岳という日本で一番目、二番目に高い山が位置する日本の中心