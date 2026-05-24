NPB(日本野球機構)は24日の公示を発表。日本ハムは福谷浩司投手を1軍登録し、生田目翼投手と細野晴希投手の登録を抹消しました。福谷投手は移籍2年目35歳右腕。今季は1軍でここまで9試合に登板し、0勝0敗、防御率2.89で6日に登録抹消となっていました。ファームでは直近2試合無失点で2セーブをマークし、1軍再昇格となりました。抹消となった生田目投手は前日23日のソフトバンク戦で6回から登板し、2イニング投げ6安打5失点。防御