２４日の東京３Ｒで、１６頭立て１６番人気のテンカラットレターが３着に入り、複勝払戻金は１万１６９０円を記録した。１６通り中でしんがりの１６番人気で、売得合計票の６８万９４９７票のうち的中は８４２票。東京競馬の複勝では、２０１８年５月２６日・東京１１Ｒの１万７３０円を上回る史上最高払戻金となった。また、同馬の単勝オッズは７９５・４倍。３着以内に入った馬の単勝最高オッズは、グレード制導入以降では２