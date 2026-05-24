2023年以降、訪日外国人（インバウンド客）は増加を続けており、街中や電車でも外国人旅行者を見かける機会がぐっと増えました。では、彼らは日本でどんな場所を訪れているのでしょうか。今回は、株式会社movが運営するインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」が発表した『インバウンド人気商業施設ランキング』をもとに、訪日外国人に人気の商業施設TOP3を紹介します。訪日外国人に選ばれている「日本の商業施設」は…円安水準