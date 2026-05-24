大雨となった沖縄は、きょうも激しい雨の降るおそれがあります。きょうは北日本には低気圧が近づき、日本海側を中心に本降りの雨となる所があるでしょう。東日本と西日本も湿った空気の影響で、所々でにわか雨がありそうです。きょうは雨が降る北日本の気温は平年並みかやや低く、この時季としては空気が少しヒンヤリするでしょう。東日本と西日本は平年並みか、やや高い所が多く、湿度が高いため、少し蒸し暑く感じられそうです。