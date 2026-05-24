日産自動車の本社ビル＝横浜市日産自動車が、英国での電気自動車（EV）向けパワートレイン（駆動装置）の生産計画を撤回したことが24日、分かった。経営再建のため国内外で車両工場数を削減し、生産能力を縮小することを決めており、駆動装置の拠点も見直す。生産を計画していたのは、日産とEV向け駆動装置を共同開発している子会社の「ジヤトコ」（静岡県富士市）。英中部サンダーランドで工場を2026年に完成させ、近くにある