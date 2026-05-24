京都新聞杯２着のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、出走を予定していたダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）を回避するとが２４日、分かった。所属するサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表した。２２日の追い切り後、右前肢の膝裏が腫れ、ハ行したという。エコー検査の結果、浅屈腱の支持靱帯を痛めていることが判明。来週中にも滋賀県・ノーザンファームしがらきに放牧に出る予定。ベレシートは