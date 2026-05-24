女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。会った瞬間に「可愛い」と思った人気タレントについて語った。番組では佐々木をよく知る人物として昨年放送のドラマ「地獄の果てまで連れていく」で共演した元NMB48でタレントの渋谷凪咲に事前取材を行った。アシスタントMCの同局・宇賀神メグアナウンサーは渋谷へのアンケートを読み上げる形で紹介。渋谷はドラマでの佐々木とは憎し