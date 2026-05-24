2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年6月7日）**********101歳の長寿を全うした生活評論家、吉沢久子さんが綴った、毎日の小さな喜びを大切に、前向きに悔いの残らない時間を過ごす生き方。エッセイ集『101歳。ひとり暮らしの心得』（中央公論新社）から幸せな暮らし方の秘訣を紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *＜生きている