Miyukiこと森三中・大島美幸と、Yoshiko、Mahiruことガンバレルーヤ(よしこ、まひる)による音楽ユニット 「MyM(マイムー)」は、2026年5月15日（金）に2周年記念ライブ「MyM 2nd Debut Anniversary Live」を、恵比寿LIQUIDROOMで開催した。【写真】今回のライブは「目醒め」がテーマライブではMyMが2年間で配信してきた楽曲を中心に展開。曲の間のTALKコーナー、観客をステージに上げてのプレゼントコーナーなど、盛りだくさんの構