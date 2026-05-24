Snow Manの向井康二さんは5月23日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影のオフショットを披露しました。【写真】向井康二、後輩との密着ツーショット「フォトボーイ康二かっこいい」向井さんはカメラの絵文字を添えて雑誌撮影のオフショット11枚を投稿。両ひざが露わになったダメージジーンズを履き、カメラのファインダーをのぞく姿や関西ジュニア内のユニット・Boys beのメンバー、伊藤篤志さんとの密着ツーショットなどを披露して