2026年5月22日、中国メディアの財連社やIT之家などによると、中国の電気自動車（EV）大手BYD（比亜迪）が世界最高峰の自動車レースであるF1（フォーミュラ1）参戦に向けて積極的な動きを見せている。フランス・カンヌでこのほど開催されたBYDのイベントで、同社のステラ・リー（李柯）副社長がレッドブル・レーシング元CEOのクリスチャン・ホーナー氏と秘密裏に会談した。ホーナー氏は2005年のレッドブル・レーシングのF1参戦後、