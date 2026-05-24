伝統ある直列6気筒を中心に開発BMW Motorradから、パフォーマンスとラグジュアリー、そしてダイナミズムを新たな形で表現する展望を示したビジョン・バイク「Vision K18」が、2026年5月15日に発表されました。このモデルは、イタリアのコモ湖畔で5月15日から17日まで開催されたエクスクルーシブなイベント、コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステで初めて一般に披露されました。【画像】6本出しエキゾーストで迫力ある外観