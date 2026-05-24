「マクドナルド」は、5月27日（水）から、真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の「スパイシーチキンマックナゲット」と期間限定ソースを、全国の店舗で発売する。【写真】どっちも気になる〜！2種の期間限定ソースも展開■初登場以来人気の期間限定メニュー今回発売される「スパイシーチキンマックナゲット」は、唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパー