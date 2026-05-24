広島県被団協の箕牧智之理事長が理事長を退任する意向を固めたことが分かりました。体調面を考慮したということです。 ３歳の時に入市被爆した箕牧理事長は北広島町議や県被団協の事務局長などを務めた後、２０２１年１１月に坪井直前理事長の後任として理事長に就きました。 箕牧理事長は体調面を考慮して退任する意向を固めていて、関係者によりますと後任には副理事長で原爆資料館元館長の原田浩さんが候補にあがっていると