【ベルギーリーグ】ルーヴェン 0−2 ゲンク（日本時間5月24日／デンドリーフ）【映像】冷静過ぎる豪快ダイレクトシュートゲンクのFW横山歩夢が、ベルギーリーグ初ゴールを記録した。味方からのクロスをダイレクトで沈めると、ファンからは「おめでとう！」と祝福の声が寄せられた。ゲンクは日本時間5月24日、ベルギーリーグ・プレーオフ2第10節でルーヴェンと対戦。横山は左ウイングとして先発出場した。16分に右ウイングの