木村文乃（38）が24日、「ご報告です」と題してX、インスタグラムを更新し「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と、第2子出産を発表した。木村は、日々の食卓メインの公式インスタグラムに「今日のごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ。ぶたじゃが焼きサケキャベ千サラダ、トマトほうれん草のおひたしめかぶお豆腐とわかめのおみそ汁雑穀米ごはん」とメニューを紹