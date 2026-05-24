◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）中日・大島洋平外野手が試合前、ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手の引退決断について「さみしいですね」と、惜別の言葉を残した。２０１６年に来日した助っ人とは９年間も一緒にプレー。「名古屋にもなじんでいましたし、クラウンに乗っている外国人選手を初めてみましたよ」と回想した。ビシエドはチームで最も活躍した選手に贈られる「ドラゴンズクラウン賞」