男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。２位に早大の鈴木琉胤（るい、２年）で１３分３３秒７３が続いた。３位は駿河台大のスティーブン・レマイヤン（４年）で１３分３６秒３０、４位は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）で１３分３７秒８９。「山の名探偵」の愛称